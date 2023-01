Наставникът на Бенфика прости прегрешенията на Енцо Фернандез

Енцо Фернандез ще се завърне в първия отбор на Бенфика след скандала, който се заформи около името му през изминалите седмици. Това стана ясно от днешната пресконференция на старши-треньора на „орлите“ - Рогер Шмидт.

„Изгладихме проблемите си с Енцо. Вече няма такива. Той си е наш играч“, каза специалистът, цитиран от CBS.

Фернандез бе изваден от състава през изминалия уикенд, след като се опита да пришпори трансфера си в Челси. Причината е, че английският гранд отказа да плати откупната му клауза в размер на €120 млн., въпреки първоначалните заявки, че ще го стори.

It looks like Enzo Fernandez will continue with Benfica after big-money interest from Chelsea. 💰 pic.twitter.com/OhsMN7zVaw