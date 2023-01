Меси се завърна с гол за ПСЖ в междинния кръг от Лига 1

ПСЖ постигна успех с 2:0 над Анже в 18 междинен кръг от Лига 1, а Лионел Меси направи завръщане в тима си след световната титла с попадение през втората част.

Преди това Уго Екитике откри резултата, за да увеличи головата си сметка за „парижани“ 3 попадения, откакто облече екипа на клуба.

По този начин Сент Жермен се поправи за допуснатата загуба от Ланс на Нова година и отново разсея съмненията, че титлата е под въпрос този сезон.

