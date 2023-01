Вегхорст официално е играч на Манчестър Юнайтед до края на сезона

Волт Вегхорст официално подписа с Манчестър Юнайтед, след като премина под наем от Бърнли до края на сезона.

30-годишният таран ще предложи временно решение на казуса с централния нападател за „червените дяволи“, откакто Кристияно Роналдо напусна клуба, а Антони Марсиал продължава да е ненадежден с честите си контузии.

Вегхорст блесна ярко на Мондиала в Катар с двата си гола срещу Аржентина на 1/4-финалите, а през пролетта вкара 9 попадения за Бешикташ, където също игра под наем.

It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️🔴#MUFC