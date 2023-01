Нокаутираха съдия по време на футболен мач в Англия (ВИДЕО)

За пръв път може би в историята на футбола съдия получи аплодисменти от публиката, докато бива изнесен на носилка, когато Сам Пъркинс бе нокаутиран по време на мача от английската Лига 2 между Суиндън Таун и Гримсби, научихме от talkSPORT.

В началните минути на срещата опит за изчистване на една топка попадна в главата на рефера, пращайки го в безсъзнание на тревата. Това наложи намесата на медицинския щаб на домакините, които в последствие установиха, че Пъркинс не е в състояние да продължи и трябваше да бъде изнесен от игрището.

Феновете изненадаха с реакцията си, като указаха уважение на арбитъра, изпращайки го с овациите, с които по традиция се изпращат техните любимци при подобна контузия.

Четвъртият съдия влезе в ролята си, за да може мачът да продължи, за да може в крайна сметка Суиндън да се наложи с 5:0, а сред голмайсторите попадна и бившата звезда от Висшата лига - Чарли Остин, който тъкмо се завърна за повторен дебют в бившия си клуб.

Never seen this before in thousands of games watching football.



Referee out cold, stretchered off & gets standing ovation.



11 mins on the clock and referee Sam Purkiss is hit full on by a clearance from the home side. The Swindon medics on the scene immediately.#STFC #GTFC pic.twitter.com/mUbtQwef7C