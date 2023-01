Извънредно решение: Прекратиха всички обедни мачове на Australian Open

Организаторите на Australian Open взеха извънредно решение да прекратят мачовете от обедната сесия на турнира заради жегата в Мелбърн.

Температурите прехвърлиха 30 градуса по Целзий и това доведе до спиране на всички мачове, които се играят на кортове без покрив. Продължават само тези на закрито.

“Топлинната скала на Australian Open достигна до ниво 5 и всички мачове, които се играят на открито се прекратяват. Нови мачове на свободните кортове няма да започнат. Всички тренировки на открити пространства също се прекратяват“, обявиха домакините на първия за годината турнир от Големия шлем.

Players have the option of staying on court or using showers or cooling rooms.