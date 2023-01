Борусия Дортмунд си хареса нов норвежки национал след успешния период на Ерлинг Холанд

Норвежкият контингент в Борусия Дортмунд е напът да се увеличи с пристигането на Юлиан Риерсон, според спортния журналист Флориан Плетенберг.

Десният бранител на Унион Берлин се считан за водеща трансферна цел на „жълто-черните“ през настоящия януари и дори се смята, че преговорите са към финалните си етапи.

25-годишният защитник се превърна в един от авторитетите на своя пост в Първа Бундеслига след страхотното представяне на клуба му през есента.

Припомняме, че Риерсон струваше едва €150 хил. на „столичани“ през 2018 г., когато бе привлечен от родния си Викинг, но днес стойността му е увеличена многократно до почти €8 млн.

❗️Excl. News Julian #Ryerson: The 25 y/o right back from Union Berlin will join Borussia Dortmund NOW! Total agreement between the clubs. Details about contract duration and transfer fee will follow. @westsven @Sky_Marc @SkySportDE 🇳🇴 pic.twitter.com/gcg5qrei8s