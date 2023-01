Трима титуляри за Гуардиола се завръщат в игра за мача с Тотнъм (ВИДЕО)

Хосеп Гуардиола официално призна, че ще разчита на трима от титулярите си за дербито срещу Тотнъм Хотспър в четвъртък. Това са Кевин де Бройне, Джон Стоунс и Рубен Диаш.

Испанецът бе запитан на днешната пресконференция за състоянието им и той обясни, че белгиецът е отсъствал един ден по лични причини и не би следвало да има проблеми, докато другите двама лекуваха контузии.

Центърът на отбраната на „гражданите“ падна жертва в два поредни мача срещу Саутхамптън (2:0) и Манчестър Юнайтед (2:1) в отсъствието на Стоунс и Диаш, така че Пеп със сигурност би искал да си ги върне в игра, ако иска да прекъсне серията от две поредни загуби.

Манчестър Сити приема Тотнъм на 19 януари от 22:00 часа българско време в отложен мач от есента във Висшата лига.

