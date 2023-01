Манчестър Юнайтед иска капитана на Тотнъм

Капитанът на Тотнъм Хари Кейн е желан от Манчестър Юнайтед, но “червените дяволи” ще трябва да платят около 300 милиона евро, за да реализират евентуалния трансфер следващото лято, пишат медиите на острова.

Нападателят на Тотнъм има договор с клуба до лятото на 2024 година, но напускането на “шпорите” е честа за спекулации. Особено след като на няколко пъти Кейн заяви, че иска да печели трофеи. Нещо определено не му се случи с Тотнъм през последните години, въпреки че остана в подножието на върха в Премиър лийг през сезон 2015/2016, когато лондончани бяха основния преследвач на тогавашния шампион Лестър. Също така Тотнъм загуби и един финал на Шампионската лига през 2019 г., когато отстъпи на Ливърпул с 0:2

Манчестър Юнайтед е отборът, с който най-често се свързва името на Хари Кейн като евентуална дестинация за преминаване, въпреки че “червените дяволи” също не биха били най-подходящото място за английския национал, ако иска да печели отличия.

I imagine this is what Harry Kane would be doing with Manchester United.



Dropping and feeding Rashford 🔴🤤pic.twitter.com/fxGHe9uWnM