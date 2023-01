Приключи уникална поредица на нападател на Атлетик Билбао

Фамозната серия на нападателя на Иняки Уилямс от Атлетик Билбао от поредни мачове в испанската Ла Лига приключи. Нападателят не попадна в групата на своя тим за гостуването в срещата от 19-ия кръг на испанския шампионат срещу Селта, изгубена от баския тим с 0:1. Футболистът пропусна срещата заради мускулна контузия.

Иначе Иняки Уилямс нямаше пропуснат мач за Атлетик Билбао от 20 април 2016 година насам. В този период той изигра 251 двубоя без да пропусне нито един мач за своя тим.

🔚 @Williaaams45's incredible run of consecutive @LaLigaEN appearances comes to an end.



20/04/2016 until 22/01/2023.



2️⃣5️⃣1️⃣ matches in a row.#CeltaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/d5WrVSugm6