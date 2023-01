Байерн Мюнхен официално представи Жоао Кансело

Жоао Кансело официално стана част от Байерн Мюнхен, макар и под наем от отбора на Манчестър Сити.

Португалският национал ще прекара оставащите 5 месеца от сезона на „Алианц Арена“, а, ако „баварците“ останат доволни от изявите му, ще могат да го откупят за постоянно срещу €70 млн.

Кансело доскоро бе считан за една от звездите в защитата на „гражданите“, но явно ситуацията му се е променила драстично след световното в Катар.

🗣️ "Bayern are a great club, one of the best in the world, and it’s enormous motivation for me to now play alongside these extraordinary players. I know that this club lives for titles and wins titles every year. I’m also driven by the hunger for success."#MiaSanMia #ServusJoão pic.twitter.com/Dsw2P1aNO2