Атлетико Мадрид се отказа от основната си трансферна цел, за да не наруши „Финансовия феърплей“

Атлетико Мадрид се отказа от привличането на Чаглар Суюнджу, за да не наруши „Финансовия феърплей“ на УЕФА, твърди Фабрицио Романо.

Турският национал от Лестър Сити попадаше в плановете на Диего Симеоне от известно време насам, за да разреши проблемите в отбрана, където изпитва все по-сериозни драми и от липсата на достатъчно самодисциплина.

Суюнджу има договор с „лисиците“ до края на сезона, което означава, че след няколко месеца „дюшекчиите“ биха могли да се пробват отново и то без да плащат откупна сума.

Understand Caglar Soyüncü will NOT join Atlético Madrid today. No way to anticipate the deal due to Financial Fair Play salary limits. 🚨⚪️🔴 #Atleti #DeadlineDay



Soyüncü, expected to join Atlético on free transfer in July. pic.twitter.com/pfOFRJDnnn