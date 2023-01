Моуриньо пълни дупки в защитата с бранител от Лийдс

Рома официално привлече Диего Йоренте от Лийдс Юнайтед под наем до края на сезона.

29-годишният централен бранител пристига, за да реши временно проблемите в защита за Жозе Моуриньо с оглед липсата на класен партньор за Крис Смолинг и очертаващото се напускане на англичанина в обозримото бъдеще.

Йоренте прекара по-голямата част от кариерата си в Реал Мадрид, но там така и не успя да се наложи. Звездата му блесна в Реал Сосиедад и по тази причина Лийдс плати за него €20 млн. през лятото на 2020 г. Формата му обаче спадна в последствие, но „Специалния“ вече многократно е доказвал, че знае как да възражда кариери на футболисти.

“When the possibility of coming to Roma was presented to me I did not need to think about it twice...



"The club is fighting to achieve great things on all fronts this season and I am ready to make my contribution towards that.”

