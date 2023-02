Футболен клуб пусна специална фланелка в чест на Брус Лий

Американският Сиатъл Саундърс пусна специалната си фланелка в чест на Брус Лий по случай 50-годишнината от смъртта на актьора.

Легендарният Брус Лий имаше силна връзка със Сиатъл, където живееше в началото на кариерата си и където е погребан след преждевременната си смърт само на 32 години.

Фланелката в негова чест е червено-черна с жълта линия и дизайн на дракон, а неговият подпис е в долната част на екипа.

"Баща ми имаше дълга история със Сиатъл като място за учене, приятелство, растеж, вдъхновение, любов и почивка. Саундърс се справи добре с представянето му като дракона, какъвто беше, и ние сме много доволни“, коментира дъщерята на Лий - Шанън.

Be Water, My Friend.



Introducing The Bruce Lee Kit, a community collaboration inspired by the life and legacy of a global icon. 🐉 pic.twitter.com/Og7Kr2qqOp