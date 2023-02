1 милиард паунда спират сделката за Ман Юнайтед

Собствениците на Манчестър Юнайтед – фамилия Глейзър, няма да приемат по-ниска оферта от 6 милиарда паунда за акциите на клуба, твърди шефът на спортния отдел на The Sun - Мартин Липтън.

Шейх Джасим и един от най-богатите хора на Британия – сър Джим Ратклиф, преразглеждат офертите си за „червените дяволи“. Това означава, че страните се отдалечават от сделка, защото предложението на двете съперничещи си страни е за 5 милиарда паунда.

Вътрешен човек до Глейзър казва:

„Все още не е ясно дали Глейзър наистина искат да продадат и, ако го направят, ще бъде само за свръхвисока оферта. Възможно е да са по-склонни към частична продажба, а не към пълна на този етап. По-вероятно е да решат, че нито една от офертите не е близо до това, което искат, и ще я отменят с надеждата пазарните условия да се променят в тяхна полза за след около година“.

