От Америка потвърдиха за интерес към Меси и Бускетс

Старши треньорът на Интер Маями Фил Невил потвърди, че американският клуб се интересува от нападателя на ПСЖ Лионел Меси и полузащитника на Барселона Серхио Бускетс. "Искаме да доведем най-добрите играчи в нашия клуб. Меси и Бускетс са двама такива, които се откроиха повече от останалите през последните години. Това са страхотни футболисти, които все още могат да бъдат огромен успех за МЛС. Пристигането им тук ще промени правилата на играта“, заяви Невил.

Бащата на Меси е провел разговори с президента на Барселона Жоан Лапорта, където е обсъдил завръщането на аржентинеца в каталунския клуб. Настоящият договор на Лео с парижани изтича в края на настоящия сезон. 35-годишният аржентинец има 27 мача за ПСЖ във всички турнири през този сезон, като отбеляза 16 гола и направи 14 асистенции.

Бускетс е близо до преминаване в клуба от МЛС, но каталунците планират да задържат играча и да му предложат нов договор. Споразумението на 34-годишния полузащитник с Барселона изтича през лятото на 2023 година. През този сезон футболистът има 28 мача за каталунците във всички турнири, в които направи 1 асистенция.

