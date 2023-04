Греъм Потър пръсна 20 хиляди за почивка на Малдивите дни след уволнението си

Греъм Потър бързо забрави уволнението си от Челси, след като напусна Лондон и замина на почивка на Малдивите заедно със семейството си. Бившият мениджър на Брайтън и Челси беше освободен от задълженията си на „Стамфорд Бридж“ в неделя след поредния слаб резултат - загуба у дома с 0:2 от Астън Вила на Унай Емери.

На Потър не му трябваше много време, за да замине, като се насочи към Малдивите в Индийския океан, тъй като иска да освободи напрежението от себе си. Той е похарчил около 20 000 паунда за спонтанната ваканция със съпругата и децата си.

