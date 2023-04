Сериозно наказание за съдията, ударил в лицето звезда на Ливърпул

Асистент арбитърът Константин Хадзидакис няма да изпълнява задълженията си, докато не бъде завършено разследването за удар с лакът срещу футболиста на Ливърпул Андрю Робъртсън, потвърдиха от Съдийската комисия на английската Висша лига.

Робъртсън отиде да говори с Хадзидакис след последния съдийски сигнал на първата част при равенството 2:2 между Ливърпул и Арсенал в неделя, като бранителят заяви, че лайнсменът го е ударил в гърлото секунди по-късно. Шотландският национал получи жълт картон за участието си в инцидента от главния рефер Пол Тиърни, докато капитанът на мърсисайдци Джордан Хендерсън поиска обяснение от съдийската бригада.

🚨 PGMOL: “PGMOL will not be appointing Constantine Hatzidakis to fixtures in any of the competition it serves whilst The FA investigates the incident involving the assistant referee and Liverpool defender Andrew Robertson at Anfield.” @TheAthleticFC #LFC https://t.co/vad8PqA6Hu