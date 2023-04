Собственикът на Челси: Имайте вяра! Днес ще победим Реал Мадрид с 3:0

Челси не прави най-добрия си сезон, след като новият собственик на "сините" Тод Боули пое клуба. Лондончани са на 11-о място в класирането във Висшата лига, като отпаднаха и от двете вътрешни купи. Въпреки това, Челси има шанс за трофей, като се изправя срещу Реал Мадрид в четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига.

Тод Боули бе уверен в победата на своя отбор, като самият той сподели пред Скай Спортс, че гледат на Челси като дълъг процес и имат още много работа за вършене.

"Челси днес ще спечели с 3:0. Казах и на феновете да имат вяра. Ние гледаме на това като дългосрочен процес и имаме много работа да свършим. Имаме и много вяра за бъдещето. Нашето бъдещо е светло", сподели Боули пред журналисти, часове преди сблъсъка на "сините" срещу Реал Мадрид.

Двубоят между Реал Мадрид и Челси е от 22:00, а Gong.bg ще ви направи съпричастни и ще го проследи минута по минута.

