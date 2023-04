Бензема изравни сензацията на сезона Холанд

Карим Бензема направи страхотна вечер и постави името си в орбитата на няколко рекорда след мача на неговия Реал Мадрид с английския Челси от 1/4-финалите на Шампионската лига. 35-годишният французин отбеляза първото попадение в мача, с което спомогна на отбора си за победата с крайното 2:0.

Този гол изравни капитана на “белия балет” по реализирани попадения от началото на астрономическата година със сензацията на сезона Ерлинг Холанд. В момента и двамата са се разписали по 18 пъти през 2023 г. във рамките на всички състезания, в които са играли.

Karim Benzema ties Erling Haaland for the most goals scored among players from Europe's top five leagues since the World Cup break 🤯



They're inevitable 😤 pic.twitter.com/U3nuWOXHlN