Холанд разкри тайната си за успеха

Позирайки под слънчевите лъчи на пейка, Ерлинг Холанд публикува снимки, на които се наслаждава на две огромни бутилки мляко. До снимките той написа: "Аз и моята магическа отвара".

Не е сигурно дали това разкритие ще помогне на противниковите защитници по някакъв начин, но на този етап всяка информация за норвежкия талант е важна. Нападателят вече отбеляза 30 гола във Висшата лига този сезон и може да подобри рекорда на Мохамед Салах от 34 гола в една кампания от Премиър Лийг.

Норвежецът явно се подготвя добре за предстоящия мач на "гражданите" срещу Лестър Сити през уикенда.. Британските млекопроизводители без съмнение ще очакват значително увеличение на продажбите след тази публикация на Холанд.

Me and my magic potion 🥛💪🏻 pic.twitter.com/Bunvm6e9tB