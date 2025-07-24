Спортът по ТВ в четвъртък (24 юли)

12.00 Тенис: турнир в Кицбюел - МАХ Спорт 1
12.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 18 - Евроспорт 1
14.30 Плуване: Световно първенство - БНТ 3
16.30 Плуване: Световно първенство - БНТ 3
17.30 Тенис: турнир в Умаг - МАХ Спорт 3
17.30 Волейбол: Япония - Турция, жени МАХ - Спорт 2
19.00 Футбол: Арда – ХИК - Диема спорт 2
20.00 Футбол: Черно море – Истанбул ББ - Диема спорт 3
20.00 Тенис: турнир във Вашингтон - МАХ Спорт 1
20.30 Футбол: Левски – Брага - Диема спорт
21.00 Волейбол: Лятна универсиада, мъже, финал - Евроспорт 1
21.00 Волейбол: Бразилия - Германия, жени МАХ - Спорт 2
22.30 Футбол: Комо – Ал Ахли - МАХ Спорт 4
23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, първи ден - Евроспорт 2
03.30 Футбол: Гремио – Алианса - МАХ Спорт 4
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