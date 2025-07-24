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Спортът по ТВ в четвъртък (24 юли)

Спортът по ТВ в четвъртък (24 юли)

24 Юли, 2025 09:06 577 0

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  • черно море-
  • тенис-
  • плуване

Ето какво може да гледате по телевицията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (24 юли) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Кицбюел - МАХ Спорт 1

12.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 18 - Евроспорт 1

14.30 Плуване: Световно първенство - БНТ 3

16.30 Плуване: Световно първенство - БНТ 3

17.30 Тенис: турнир в Умаг - МАХ Спорт 3

17.30 Волейбол: Япония - Турция, жени МАХ - Спорт 2

19.00 Футбол: Арда – ХИК - Диема спорт 2

20.00 Футбол: Черно море – Истанбул ББ - Диема спорт 3

20.00 Тенис: турнир във Вашингтон - МАХ Спорт 1

20.30 Футбол: Левски – Брага - Диема спорт

21.00 Волейбол: Лятна универсиада, мъже, финал - Евроспорт 1

21.00 Волейбол: Бразилия - Германия, жени МАХ - Спорт 2

22.30 Футбол: Комо – Ал Ахли - МАХ Спорт 4

23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, първи ден - Евроспорт 2

03.30 Футбол: Гремио – Алианса - МАХ Спорт 4


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