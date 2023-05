Пакост! Треньор в Италия намери колата си без врати (снимка)

Помощникът на Жозе Моуриньо в Рома - Салваторе Фоти (на снимката), получи изненадваща, но и много неприятна новина след полуфиналния мач срещу Байер Леверкузен (1:0) в четвъртък в Лига Европа, след като неидентифициран крадец остави колата му без врати, предава gong.bg.

Фoти беше шокиран в петък сутринта, когато откри колата си.

Асистентът на Моуриньо изгледа полуфинала от трибуните поради наказание от три мача на УЕФА за инцидента в четвъртфинала с Фейенорд.

Кражбите в Италия не са рядкост и известни имена страдат, а миналата година беше открадната колата на треньора на Наполи Лучано Спалети пред сградата, в която живее.



