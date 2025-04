Забелязали ли сте тези линии върху хавлиите – ето какво е предназначението им

Кърпите са един от онези обикновени, но напълно незаменими предмети в дома – използваме ги ежедневно, понякога по няколко пъти. Знаем, че трябва да ги перем редовно, за да поддържаме хигиената, но едва ли сме се спирали с поглед върху хоризонталните ивици в двата края на хавлиите – тези участъци с по-различна текстура, които сякаш са просто част от дизайна. Оказва се обаче, че те имат съвсем конкретна и неочаквано важна функция.

През последните седмици този въпрос предизвика оживена дискусия в социалните мрежи. Потребител в платформата X (бившият Twitter) попита защо всъщност хавлиите имат тези "линии", а отговорите варираха от откровени шеги до сериозни хипотези. Според едни разделят едната част на кърпата, която човек използва за лицето, от другата, която пък използва за дупето, други пък предположиха, че помагат на кърпата да изсъхне по-бързото.

