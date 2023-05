Уникална битка за звезда на Байерн Мюнхен се задава през лятото

Защитникът на Байерн Мюнхен - Алфонсо Дейвис, се очаква да бъде център на голяма трансферна битка през лятото. Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Реал Мадрид са заинтересовани от услугите на младия канадски бек, като трите европейски гранда са готови да наддават за талантливия играч, твърди германската версия на Sky Sports.

Според информацията, най-голям интерес проявява Манчестър Сити, където лично спортният директор - Чики Бегиристайн, е останал впечатлен от потенциала на 22-годишния Дейвис и иска да го вземе при „гражданите“. Подкрепа за този трансфер има и от самия мениджър на отбора - Хосеп Гуардиола, който вижда в Дейвис подходящото решение за проблемите на левия фланг на отбраната на Сити.

Въпреки че Манчестър Юнайтед разполага с Люк Шоу и Тайрел Маласия на позицията на ляв бек, те също са заинтересовани от привличането на канадския талант. Въпреки че нямат спешна нужда от подобно попълнение на тази позиция, „червените дяволи“ разглеждат възможността за привличане на Дейвис като резерва и директен заместник на Шоу.

В същото време, Реал Мадрид също неотдавна прояви интерес към Алфонсо Дейвис и обмисля да отправи оферта за него. Канадският футболист има договор с Байерн до 2025-а година, а неговата пазарна стойност се оценява на около 70 милиона евро. Едно от предимствата на Дейвис е гъвкавостта му, тъй като може да се подвизава не само като ляв защитник, но и като уинг-бек или крило, което го прави ценен за всеки отбор, в който играе.

🚨 Real Madrid and Manchester City are both interested in Alphonso Davies but Bayern Munich consider him unsellable! 🇨🇦



