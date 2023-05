Тайсън Фюри иска бой през лятото у дома независимо от всичко

Тайсън Фюри иска бой през лятото у дома в Англия независимо от всичко. Шампионът в тежка категория на WBC публично помоли своя промоутър Франк Уорън да му осигури мач. Феновете са свикнали с ултиматумите и исканията на Фюри в социалните медии, но той никога не е изпращал такъв на собствения си тим – поне така беше до днес, когато той излезе в Instagram, за да „предизвика“ Франк Уорън от Queensberry Promotions да му намери противник.

„Днес отново във фитнеса и ето моето предизвикателство. Предизвиквам Франк Уорън да ми осигури битка в Северозападна Англия в най-скоро време. Юли, август – винаги, когато ти си готов, Франк, аз ще бъда готов“.

Фюри не се е бил от декември, когато размаза за трети път Дерек Чисора. Очакваше се през пролетта да има битка за безспорната титла срещу Олександър Усик, но преговорите се провалиха. Сега се чака двамата да се договорят за бой през декември в Саудитска арабия.

„Нека го направим на футболен стадион. Не е проблем. Намери ми опонент и ще го нокаутирам, Франк. Ето го Франк Уорън. Направи го, Франк. Тъй като така наречените големи кучета не искат нищо до декември, а аз съм готов да се бия сега! Хайде!"

Въпреки всички приказки за пари от Близкия изток, Фюри иска да зарадва феновете в родния си град, като се бие в Обединеното кралство.

