Звезда на Пирин пред трансфер в Унгария

Полузащитникът на Пирин Чебраил Макрецкис, който е желан от няколко клуба в efbet Лига, все пак ще продължи кариерата си във Ференцварош. Новината идва от известния журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо.

Според информацията Макрецкис е много близо до трансфер в унгарския тим, а споразумението ще стане факт много скоро.

Халфът има 21 мача за Пирин през сезона, но бързо се превърна в звездата на "орлетата". 23-годишният футболист бе желан силно от Левски и други клубове в родния елит, но по всичко изглежда ще продължи кариерата си в унгарския гранд Ференцварош.

