Моуриньо е все по-близо до ПСЖ, твърдят в Италия

Старши треньорът на Рома - Жозе Моуриньо, е близо до това да застане начело на Пари Сен Жермен, според La Repubblica. Ръководството на римския клуб се опитва да избегне среща с представители на французите, което дразни португалския специалист.

Преговорите между 60-годишния специалист и парижани са в напреднала фаза. Моуриньо пое Рома през юли 2021-а година и изведе отбора до титлата в турнира Лигата на конференциите.

Този сезон римският тим стигна до финала на Лига Европа, където ще играе със Севиля.

