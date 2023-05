Ужасна трагедия: Най-малко девет загинали при зловещи сблъсъци на мач (ВИДЕО)

Най-малко девет души са загинали, а още неизвестен брой са ранени след сблъсъци на футболен мач в Ел Салвадор. Нещастният инцидент се случи на стадион „Кускатлан“, който беше домакин на среща от четвъртфиналите на местната Примера дивисион между отборите на Алианса и ФАС.

Твърди се, че хаосът е настъпил, когато фенове са се нахлули през една от вратите за достъп до стадиона.

ФАС и Алианса са два от най-успешните футболни отбори в Ел Салвадор, като първият има рекордните деветнадесет титли в първенството, докато вторият – 16.

#BREAKING #ELSALVADOR



🔴 EL SALVADOR :#VIDEO TRAGEDY IN SAN SALVADOR CITY!

DEADLY STAMPADE AT CUSCATLAN STADIUM DURING ALIANZA vs FAS GAME!



At least 12 people killed, more than 100 injured.#BreakingNews #UltimaHora #Cuscatlan #Alianza #Fas #Stampede #Estampida #Accidente pic.twitter.com/LTQ8d0TaJz