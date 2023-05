Ново бомбастично предложение към Меси от Саудитска Арабия, аржентинецът с оферти от Англия и Америка

Лионел Меси трябва да изиграе само още един мач до края на сезона в настоящия си клуб Пари Сен Жермен, след което отново ще стане свободен агент като какъвто дойде във френската столица. Оттук нататък следват спекулациите за бъдещето на световния шампион от Мондиал 2022 в Катар.

Последното бомбастично предложение, за което започна да се спекулира в медийното пространство е оферта, пристигнала от Саудитска Арабия, където клубът Ал-Хилал иска фамозния аржентинец в рамките на следващите две години, като “шейховете” предлагат колосалните 1,2 млрд евро. Или иначе казано по 600 млн на година, което е два пъти повече от това, което взима другата супер звезда на световния футбол - Кристиано Роналдо, в неговия Ал-Насър.

Твърди се, че мениджърът на Меси - неговият баща Хорхе, подкрепя предложението на Ал-Хилал, като самият играч вече трябва да прецени дали е съгласен да отпътува за Саудитска Арабия, където да прекара две години, които поради напредналата му възраст, може и да се окажат последните в активната му кариера.

🚨 Xavi: “I told the president that Messi return makes sense. No doubts at all, he is perfect for our system and idea. I’ve the tactical plan in mind with Leo”, told Sport. “It’s up to Leo. I think he has to decide, it’s up to him… I’m speaking with Leo, yes”, Xavi added. #FCB pic.twitter.com/pltTrxOA6I

Междувременно аржентинската медия Ole твърди, че предложения към играча има и от Интер от американския Маями в Мейджър лийг сокър, както и от клуб в елитната английска Премиър лийг, чието име обаче все още не се съобщава.

Разбира се, най-голямото желание на Меси би било да се завърне в Барселона, където изигра най-силните си години. От каталунския клуб преди броени седмици официално обявиха, че аржентинецът ще бъде цел номер едно за входящ трансфер, но “блаугранас” все още имат финансови проблеми покрай рестрикциите за финансов феърплей, а и от клуба тепърва започнаха работа по обновяването на стадиона си “Спотифай Камп Ноу”, което ще глътне не малко средства.

Lionel Messi wants to make a decision on his future in the next days. 💭🇦🇷 #Messi



It does NOT guarantee that Messi will announce his new club in few days — but wants to pick future club ASAP.



No official bid from Barça yet due to FFP.



Al Hilal bid remains the same since April. pic.twitter.com/XqokWfpZ5Z