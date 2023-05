Неймар в Манчестър Юнайтед, ако напусне ПСЖ

Звездата на Пари Сен Жермен – Неймар, се насочва все повече към трансфер в Манчестър Юнайтед това лято. Foot Mercato съобщава, че бразилецът се вижда или само на „Олд Трафорд“, или на „Парк де Пренс“ през следващия сезон.

L'Équipe съобщи миналата седмица, че „червените дяволи“ са в напреднали разговори за привличането на нападателя, който е все по-отворен да напусне парижани след края на сезона, въпреки че има договор до 2027-а година. Той също е така е отказал оферта от клуб от Саудитска Арабия, тъй като желанието му е да премине в Манчестър Юнайтед.

🚨 Neymar does not see himself anywhere other than PSG or Manchester United next season. 👀



He has rejected Saudi Arabia. 🇸🇦❌



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/KxhFBfLCHw