Клуб в Саудитска Арабия с умопомрачителна оферта към Неймар

Суперзвездата на Пари Сен Жармен – Неймар, е поредният футболист от Европа, който получава умомпомрачителна оферта от клуб в Саудитска Арабия. Турският журналист – Якуп Чинар, анонсира, че Ал Хилал е предложил 600 милиона евро заплата на бразилския голаджия.

Все още от антуража на Неймар не са отговорили на предложението. Според репортера, предложението на арабския клуб е за три години, като във всяка една от тях футболистът ще получава по 200 милиона евро в своята сметка.

Кристиано Роналдо, който все още е най-скъпоплатеният играч в тамошната лига, взима същите пари, само че в Ал Насър.

31-годишният Неймар е с договор в ПСЖ до лятото на 2025-а година, което означава, че ако иска да го вземе сега, то Ал Хилал ще трябва да плати трансферна сума на френския клуб.

