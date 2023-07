Погба представи новия екип на Ювентус и се направи на арабин

Халфът на Ювентус Пол Погба продължава да подхранва спекулациите, че може да продължи кариерата си в Саудитска Арабия.

Французинът прекара изминалия уикенд именно в страната от Близкия Изток, но с ваканционна цел. Самият Погба, който е мюсюлманин, качи серия от сторита в Инстаграм от посещението си в Саудитска Арабия, като в повечето от тях носи традиционното за местните облекло.

Paul Pogba on Instagram after links with Saudi clubs — already denied by several sources close to Paul tonight. ⤵️📸 pic.twitter.com/XEC0kV0wn7

Посещението на полузащитника идва на фона на непрестанните слухове, че той може да премине в един от саудитските грандове. Според “Гадзета дело спорт” Ал-Итихад му е предложил тригодишен договор на обща стойност 100 млн. евро, като се смята, че от Ювентус ще оставят играча сам да реши бъдещето си. Джанлука Ди Марцио информира, че все още не е ясно дали той ще приеме офертата, но Фабрицио Романо уточнява, че близки до 30-годишния футболист източници са отхвърлили възможността за негов трансфер през това лято.

Междувременно, Погба днес ще започне предсезонната подготовка наравно със своите съотборници, след като досега по собствено желание тренираше самостоятелно, за да навлезе по-бързо във форма. Също така тази сутрин от “Старата госпожа” представиха новия си екип, който е предимно в бяло с розови и сиви хоризонтални ивици, вдъхновени от Монте Роза - втората по-височина планина в Алпите. Именно халфът е едно от рекламните лица в промоционалния клип, като това обикновено е знак, че по-скоро ще остане в отбора и през следващия сезон.

Born of the sunlight reflections on 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐚 🌄



Introducing the new 2023/24 @juventusfcen X @adidasfootball away jersey, available now! 🤩👕 pic.twitter.com/siWKnh9cQW