Роналдо: Саудитска Арабия е по-добре от МЛС, приключих с европейския футбол

Един от най-добрите играчи за всички времена Кристиано Роналдо говори открито за трансфера си в Саудитска Арабия, както и за бъдещите си планове в своята кариера. Португалецът бе критикуван за своя избор къде да продължи да играе, но самият той отговори на всички свои критици.

"Няма да се завърна към европейския футбол, вратата е абсолютно затворена. На 38 години съм, а и европейският футбол загуби много от класата си. Единственото добро първенство остава Висшата лига, там нивото е много по-високо от другите лиги", започна Роналдо.

"Саудитската лига е много по-добра от МЛС. 100 процента съм сигурен, че няма да се завърна в нито един европейски клуб. Аз отворих пътя към саудитската лига и сега всички играчи идват тук. Решението ми да дойда тук беше със сигурност решаващо да дойдат по-добри играчи в лигата. Това е факт", продължи той.

"Когато се присъединих към Ювентус, Серия А беше мъртва. След моето идване в Италия, лигата се съживи. Където и да отиде Кристиано, генерира максимален интерес. Обвиняват ме, че съм дошъл в саудитската лига, но какво стана сега? Отворих вратата тук и всички играчи идват. След година това първенство ще задмине турската и холандската лига. Хота и Рубен Невеш са млади играчи, тук не идват само стари футболисти", завърши Кристиано.

