Фен предложи пица на колоездач по време на “Тур дьо Франс” (ВИДЕО)

С доза колорит премина 17-ия етап от “Тур дьо Франс”, който се проведе във вчерашния 19 юли (сряда), чийто победител стана австриецът Феликс Гал.

По време на състезанието австралиецът Бен О'Конър бе застигнат от дружелюбен фен, който му предложи пица. Навярно О'Конър е изглеждал изтощен и разтревоженият зрител е решил да го подкрепи със спешна доза въглехидрати и мазнини.

A fan offering Ben O'Connor a freshly baked pizza after giving his all for Felix Gall 😅🍕#TDF2023 pic.twitter.com/N6Q235vRtI