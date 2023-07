Байер Леверкузен вадят 20 млн. евро за нигерийски голмайстор

Байер Леверкузен е в напреднали преговори с Унион Сен Жилоа за привличането на нападателя Виктор Бонифейс. Очаква се "аспирините" да платят около 20 млн. евро за правата на нигериеца, пише Фабрицио Романо.

Разговорите между двата клуба са напреднали и се очаква в следващите дни сделката да бъде обявена официално.

Виктор Бонифейс има договор с белгийския клуб до лятото на 2026 година. Той беше привлечен през миналото лято от Бодьо/Глимт срещу 20 млн. евро.

През миналия сезон нигериецът вкара 17 гола и направи 12 асистенции в 51 мача за Унион Сен Жилоа.

