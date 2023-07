Защитник на Ман Юнайтед отива при Роналдо в Ал-Насър

Защитникът на Манчестър Юнайтед - Ерик Бай, е получил предложение от Ал-Насър. След като през последните години котдивоарецът рядко попадаше в стартовите единайсет, сега изслушва офертите от други отбори.

Най-напористи са от Саудитска Арабия и се очаква преговорите да започнат веднага след разтрогването на договора между защитника и "червените дяволи''.

Към Бай има интерес и от Ал-Етифак и Фулъм.

Eric Bailly will make a decision on next club soon as he’s set to leave Man Utd in the coming weeks. 🔴 #MUFC



Al Nassr approached him as called by @LeMechenoua.



Understand that also Fulham and Al Ettifaq have asked for conditions of the deal. pic.twitter.com/LnBlD5wk6a