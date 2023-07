Нотингам Форест изпрати оферти за двама футболисти на Ман Юнайтед

Нотингам Форест изпрати оферти за двама футболисти на Манчестър Юнайтед. Става въпрос за Дийн Хендерсън и Антъни Еланга. Предложението е за наем на вратаря и постоянен договор за шведа.

И на двамата не може да им се гарантира игрово време на "Олд Трафорд" и подобна сделка изглежда напълно възможна.

Nottingham Forest have submitted two bids to Manchester United. 🚨🔴🌳



Loan deal proposal for Dean Henderson and permanent deal proposal for Elanga.



Forest want to get both deals done after closing in on Ola Aina free transfer. pic.twitter.com/rmfG3i8IEj