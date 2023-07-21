Най-скъпият футболист в efbet Лига струва 10 милиона лева

Вefbet Лига в момента играят 427 футболисти в 16 отбора. От тях 177 са чужденци. Според Transfermarket средната цена на един от тях е 390 000 лева.
Порталът обяви за най-скъп Бърнард Текпетей от Лудогорец, като той бе оценен на 10 милиона лева.
Вижте топ 50 най-скъпи футболисти:
1. Бърнард Текпетей (Лудогорец) – 5 млн. евро
2. Кирил Десподов (Лудогорец) – 4,5 млн. евро
3. Антон Недялков (Лудогорец) – 3 млн. евро
4. Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) – 2,8 млн. евро
5. Хосе Кордоба (Левски) – 2,5 млн. евро
6. Пипа (Лудогорец) – 2,2 млн. евро
7. Ноа Сонко Сундберг (Левски) – 2 млн. евро
- Даниел Наумов (ЦСКА 1948)
- Нонато (Лудогорец)
10. Кайо Видал (Лудогорец) – 1,8 млн. евро
11. Дюкенс Назон (ЦСКА) – 1,5 млн. евро
- Пламен Андреев (Левски)
- Матиас Тисера (Лудогорец)
- Матиас Фаетон (ЦСКА)
- Оливие Вердон (Лудогорец)
- Дарлан (Левски) – все още не е обявен от „сините“
- Якуб Пьотровски (Лудогорец)
- Майкъл Естрада (ЦСКА)
- Доминик Янков (Лудогорец)
- Юрген Матай (ЦСКА)
- Андриан Краев (Левски)
- Тобиас Хайнц (ЦСКА)
- Уелтън (Левски)
- Джонатан Линдсет (ЦСКА)
- Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
26. Аслак Фон Витри (Лудогорец) – 1,4 млн. евро
27. Квадво Дуа (Лудогорец) – 1,3 млн. евро
- Клод Гонсалвеш (Лудогорец)
- Цунами (Левски)
- Мануел Шоу (Лудогорец)
31. Георги Русев – 1,2 млн. евро
- Рик Джонатан (Лудогорец)
- Лазар Туфегдиж (ЦСКА)
- Брадли де Нойер (ЦСКА)
- Браян Морено (ЦСКА)
- Рикардиньо (Левски)
37. Серджио Падт (Лудогорец) – 1 млн. евро
- Диниш Алмейда (Лудогорец)
- Светослав Вуцов (Славия)
- Лео Сена (Локомотив Пловдив)
- Сон (Лудогорец)
- Илиян Стефанов (Левски)
- Виктор Попов (Черно море)
- Роналдо (Левски)
- Иван Турицов (ЦСКА)
- Марселино Кареасо (ЦСКА)
- Тодор Неделев (Лудогорец)
- Марин Петков (Левски)
- Раи Насименто (Лудогорец)
50. Густаво Бусато (ЦСКА) – 900 000 евро
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22:16 21.07.2023