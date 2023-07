Ето го бруталния нокаут, който е кандидат за №1 на годината

Джаза Дикенс беше нокаутиран по брутален начин в събота вечер. Популярният скаузър се изправи срещу аржентинския враг Хектор Андрес Соса в Дубай. Дикенс, който е бивш британски шампион в категория перо, надви Лерато Дламини в родния си град, за да спечели по-малко ценения пояс на IBO миналия октомври.

32-годишният боксьор беше голям фаворит в първата си защита и се надяваше, че една впечатляваща победа ще подготви потенциален реванш със световния шампион на WBA Лий Ууд или сблъсък с Джош Уорингтън.

Джаза“ също беше хвърлил око на тримата други носители на титлата в категорията, но в крайна сметка претърпя брутална загуба с нокаут. Дикенс се натъкна на голяма дясна ръка, която го приспа в 10-и рунд.

"О, не. Няма го“, извика един от коментаторите, когато Дикенс падна като покосен на пода, докато други, работещи в предаването, се възхищаваха на претендента за нокаут на годината. Соса веднага започна да спринтира около ринга, за да отпразнува най-голямата победа в кариерата си, която включваше 15 победи, осем нокаута и две поражения, преди да се бие с Дикенс.

Реферът обаче веднага му каза да се успокои и го изпрати в неутрален ъгъл, за да могат лекарите да се погрижат за англичанина, който не помръдна в моментите след петата си загуба в кариерата. Соса скоро осъзна сериозността на ситуацията и падна на колене, за да се моли за поразения си опонент да се възстанови бързо.

За щастие, Дикенс скоро се изправи на крака и по-късно публикува в Instagram, за да увери феновете, че е добре. Преди 37-ата си професионална битка, Дикенс се оплака от факта, че не е успял да си осигури опоненти с големи имена.

„Ако не бях толкова добър, колкото съм, тези хора щяха да ме използват като трамплин“, каза Дикенс пред Boxing News. „Вместо това се опитват да ме заобиколят. Ако имах подкрепата, която имаха другите бойци, щеше да е различно. Бих бил в много по-добра позиция“, каза той преди боя.

Shock moment in Dubai! James Dickens (32-5) 🇬🇧 gets knocked out emphatically in the 10th round.

The new IBO featherweight champion is Hector Andres Sosa (16-2) 🇦🇷!

Good news, after a few minutes, Dickens was able to stand up again. pic.twitter.com/2pSLOYqiwD