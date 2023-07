Лудница: Боксьори инфлуенсъри печелят като отбор, но се бият след това (ВИДЕО)

Дийн дъ Грейт и Уалид Шаркс имат меко казано сложна връзка. Двамата инфлуенсъри боксьори преди се биеха един срещу друг, а сега се бият от един отбор. Сценарий, който доведе до нов бой помежду им веднага след това.

През ноември 2022 г. Дийн дъ Грейт нокаутира Уалид Шаркс в първия им двубой. Ожесточеното съперничество обаче не спря дотук. Враждебността на двойката един към друг остава с много надежди един ден да има реванш.

За момента обаче феновете получиха уникална алтернатива. Дийн дъ Грейт се записа за отборен мач в събота вечер заедно с мистериозен съотборник, който не беше обявен до пресконференцията два дни преди това. Без да знае за него, организаторите от Misfits Boxing привлякоха Уалид Шаркс да бъде негов съотборник.

Когато това беше обявено, двойката едва не се сби на пресконференцията и след това отново на кантара. В крайна сметка Дийн дъ Грейт се съгласи да се бие заедно със своя враг, в мач срещу Yuddygang TV и Ayye Pap.

Когато двубоят най-накрая се състоя, противоречивата двойка изненадващо проработи добре. Когато последният гонг удари след четири рунда, стана ясно, че Дийн дъ Грейт и Уалид Шаркс са заслужените победители.

Въпреки това, докато чакаха решението за точките да бъде потвърдено, двойката отново се сблъска и предизвика свада на ринга, преди да бъде разделена. В крайна сметка решението беше прочетено и съперниците бяха потвърдени като победители с резултати 40-36, 40-36, 39-37.

След това те продължиха да се критикуват един друг в интервютата си след битката и да надигат шум за потенциален реванш, който сега изглежда неизбежен.

