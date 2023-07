Oще един професионален ММА двубой бе провален заради реферска грешка (ВИДЕО)

Oще един професионален ММА двубой в щата Тексас бе провален заради реферска грешка. В главната битка на събитието LFA 163, което се излъчваше по платформата UFC FIght Pаss, Хавиер Гарсия спечели временната титла в категория перо с победа със събмишън над Елая Джонс.

Такъв е официалният резултат от битката, но имаше ли събмишън наистина? Реферът Джоел Охеда беше бърз и категоричен в решението си и сложи край на двубоя без да има вербално предаване, потупване, или загуба на съзнание.

We didn't see a tap, but it's over. #LFA163 LIVE NOW on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/rM4EI0jjkN

След обявеният край на сблъсъка се вижда, че Джонс е напълно наред.

Спортната комисия в Тексас отново ще бъде обект на коментари, тъй като през март имаше още по-брутален реферски гаф, който можеше да доведе до по-големи проблеми. На събитието Fury FC рефъерът Франк Коладзо не видя, че единият от двамата бойци в клетката е изгубил съзнание и се наложи хора от тълпата да му крещят, че единият от гладиаторите в клетката вече е аут.

Ridiculous scene at Fury FC. Edgar Cháirez puts Gianni Vazquez to sleep with a triangle, and the ref simply doesn't stop it. Cháirez ends up armbarring an unconscious Vazquez who wakes up in the submission. #Furyfc76 pic.twitter.com/AgcwI2i3ss