Мбапе се забавлява с две мацки в тузарски курорт (СНИМКИ)

Килиан Мбапе изобщо не е притеснен за ситуацията си в Пари Сен Жермен. Нападателят бе оставен извън групата на своя тим за лятна подготовка, а това му позволи да удължи лятната си ваканция. Бъдещето на футболиста във френския гранд не е никак сигурно, но по всичко изглежда, че това не е проблем за него.

Името му се спряга за трансфер в Реал Мадрид и Ал-Хилал, но ако не се стигне до сделка най-вероятно Мбапе ще бъде закотвен на пейката през новия сезон в ПСЖ.

Въпреки проблемите за Мбапе, той реши да се позабавлява с две брюнетки в Сардиния. Французинът бе изловен от папараци с тайнствените красавици. Вижте снимките:

Kylian Mbappe jets off on holiday to Sardinia alongside two bikini-clad friendshttps://t.co/hha0HeCx3F