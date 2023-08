Нова бомба от Хълк в Бразилия (ВИДЕО)

Хълк отбеляза удивително попадение при победата на Атлетико Минейро като гост на Сао Пауло в бразилското първенство.

В типичен за кариоката стил, той избухна с пряк свобоен удар изпълнен с много мощ. Бомбеният шут не остави никакви шансове на вратаря да направи спасяване.

Хълк игра в Европа с екипите на Порто и Зенит, след което се насочи към Китай, а за финал на кариерата си е обратно в своята родина.

HULK REALLY DID THAT 🤯



🎥: @Atletico pic.twitter.com/7X3xSkQMnX