Байерн Мюнхен изпуска Кейн, нападателят остава в Тотнъм?

Нападателят на Тотнъм Хари Кейн е все по-близо до това да остане в клуба поне до края на сезона. Голмайсторът е силно желан от Байерн Мюнхен, но двата клуба не могат да постигнат разбирателство за трансфер.

Лондончани вече отхвърлиха три оферти на баварците, като преговорите между двата клуба е имало и късно снощи. На този етап те не могат да се разберат за сумата, при която Кейн ще може да премине на "Алианц Арена". Последното предложение на Байерн беше на стойност 100 млн. евро плюс бонуси. Твърди се, че разликата между предлаганото от германския хегемон и желаното от Тотнъм е около 30 млн.

В същото време Кейн е категоричен, че иска да е наясно с бъдещето си до събота, когато започва сезонът във Висшата лига, твърди Дейвид Орнстийн. Ако дотогава Байерн и Тотнъм не са постигнали разбирателство, то той ще остане при лондончани. Към момента самият футболист все повече клони към оставане в Тотнъм.

