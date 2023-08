Трансферната сага около Жоао Феликс е към края си - отива под наем в Барселона!

Трансферната сага около Жоао Феликс е към края си. Португалският национал ще премине под наем от Атлетико Мадрид в Барселона. Преговорите между двата клуба са в напреднала фаза и вероятно ще бъдат финализирани през уикенда.

Барса е единственият отбор, в който Феликс иска да премине. Президентът на каталунците Жоан Лапорта призна за интерес към него, а самият футболист в свое интервю заяви, че се надява да продължи кариерата си на “Камп Ноу” и ядоса ръководството на Атлетико. Чави Ернандес първоначално беше против привличането на нападателя, но вече няма нищо против да разполага с него в състава си.

Според Джанлука Ди Марцио, Барселона ще плати между 7 и 8 млн. евро, за да вземе Феликс под наем. В договора ще има и клауза за откупуване. Каталунският гранд ще поеме изцяло заплатата на играча, която е около 10 млн. евро.

Ключова роля в преговорите има Жорже Мендеш. Агентът на Феликс е в отлични отношения с новия спортен директор на Барса Деко.

В Атлетико също са доволни, че най-после ще се намери изход от ситуацията около най-скъпата покупка в историята на клуба. Диего Симеоне няма намерение да разчита на Феликс, а феновете на “дюшекчиите” освиркаха португалеца, докато той загряваше по време на мача срещу Гранада (3:1) на старта в Ла Лига.

