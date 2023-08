Обвиниха Меси в лъжа!

Лео Меси обясни лично защо празнува головете си с жестове на героите от вселената на Marvel. Откакто играе за Интер Маями, той имитира характерните движения за Спайдърмен, Тор и Черната пантера във филмите.

„Трите ми деца все още са във ваканция и не са започнали училище, така че всяка вечер гледаме заедно филми за супергерои. Идеята дойде именно от тях - казаха ми, че винаги, когато вкарвам гол, трябва да празнувам като супергерой. Ще правя това само на домакинските мачове, когато децата са на стадиона, за да можем да споделяме заедно тези моменти", сподели Меси.

