Респект: Ливърпул със страхотен жест към градския враг

Ливърпул направи страхотен жест към градския си съперник Евертън.

Преди няколко дни строителен работник почина след инцидент при строежа на новия стадион на „карамелите” край река Мърси.

Часове преди първия домакински мач на Ливърпул за сезона, Юрген Клоп и футболистите му посетиха мястото на трагичната случка и поднесоха венец с цветя от името на клуба.

Тази вечер Ливърпул приема Борнемут в първия си мач на „Анфийлд” през новия сезон.

Jurgen Klopp and Liverpool squad pay tribute to Michael Jones at Bramley-Moore. 💙❤️ #YNWA pic.twitter.com/guEMhYE2YS