Феновете от женски пол на Ман Юнайтед са против завръщане на Грийууд

Мейсън Грийнууд и Манчестър Юнайтед продължават да търсят най-доброто решение и за двете страни. Футболистът беше обвинен в насилие над своята приятелка и от тогава е извън отбора. След като всички обвинения паднаха, "червените дяволи" направиха и собствено проучване, което също приключи.

Този месец започна да се спекулира около евентуално завръщане в състава на талантливия нападател, но феновете от женски пол на Юнайтед не желаят това да се случи. Дамите изказаха мнението си и опънаха транспарант гласящ:

"Спрете насилието над жени! Не искаме завръщане на Грийнууд!"

Въпрос на време е да разберем какво ще реши ръководството, твърди се, че Ерик тен Хаг е съгласен да даде шанс на играча

The decision on Mason Greenwood’s future is imminent. @FFAGR2023 are bravely speaking out against his return and I spoke to someone from the fan group earlier this week.



It’s important their voices are heard #mufchttps://t.co/vZU1tNskDW