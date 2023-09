Футболист в шок след провален трансфер в Байерн Мюнхен

Португалският халф Жоао Палиня е в шок от проваления му трансфер в Байерн Мюнхен вчера, съобщава Фабрицио Романо. Баварците бяха постигнали договорка с Фулъм за преминаването на дефанзивния полузащитник на "Алианц Арена" срещу 65 млн. евро.

28-годишният футболист пристигна в Мюнхен в петък рано сутринта, след което премина медицински прегледи. Той дори се снима с фланелката на германския хегемон, но до сделка така и не се стигна, тъй като "котиджърс" не дадоха зелена светлина до 19 часа българско време, когато трансферният прозорец в Германия затвори.

João Palhinha was shocked by what happened yesterday. The player was convinced he would join Bayern. He completed his medical, did media duties with the Bayern shirt and the contracts were ready. Fulham tried for different players (Fofana, Højbjerg, McTominay) but couldn't reach… pic.twitter.com/1nZDput40v