Ето кой изпревари Белингам и Кейн за №1 в Англия

Букайо Сака беше обявен за играч на годината в Англия. Феновете избраха крилото на Арсенал за най-добър играч в националния отбор прези изминалия сезон.

Сака изпревари Джуд Белингам и Хари Кейн, които това лято направиха впечатляващи трансфери. Белингам смени Борусия Дортмунд с Реал Мадрид, а Кейн премина от Тотнъм в Байерн Мюнхен. Сака спечели приза на феновете и преди година.

През последните 12 месеца Сака записа десет мача за Англия и вкара 7 гола. На Мондиал 2022 той игра в четири от петте мача на английския отбор, а в мача с Иран беше признат за най-добър играч на срещата.

Сака беше изненадан с новината на лагера с националния отбор, който започна подготовка за евроквалификацията с Украйна във Вроцлав и приятелския мач с Шотландия в Глазгоу. Наградата му бе поднесена под формата на специален подарък по случай 22-ия му рожден ден от съотборника му в "Трите лъва" - Джеймс Мадисън.

